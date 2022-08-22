انت الان تتابع خبر تحت هذا العَلَم.. عيدروس الزبيدي يقدم نفسه كرئيس ويعقد اجتماعا استثنائيا بقصر معاشيق في عدن (صورة)والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عقد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعا، في القصر الرئاسي بمعاشيق، اليوم الإثنين، مع اللجنة العسكرية المُكلفة بتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة الأسبوع الماضي برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محسن الداعري.

ووفق بيان صادر عن المجلس، تسلّم الزبيدي من رئيس اللجنة تقريرا مفصلا، تضمن نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة إلى محافظتي شبوة، وحضرموت للقاء بكل الأطراف والجلوس معهم، وجمع الاستدلالات والحقائق التي توصلت إليها بخصوص الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة الأسبوع الماضي.

وكانت لافتا ظهور الزبيدي وخلفه علم الجمهورية اليمنية وصورة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي.

وعادة ما يرفع عيدروس علم الانفصال في مكتبه بالعاصمة عدن.