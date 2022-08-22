انت الان تتابع خبر عاجل: وصول قوات بريطانية ضخمة بكامل عتادها العسكري إلى هذه المحافظة اليمنية.. لهذه المهمة الخطيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر محلية، اليوم الاثنين، وصول قوات بريطانية إلى محافظة المهرة، شرقي اليمن.

وذكرت المصادر أن قوات بريطانية وصلت خلال الساعات الماضية، إلى مطار الغيضة، مؤكدة أن القوات انتقلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية داخل المطار.

هذا وكانت بريطانيا أبرز الدول المشاركة في تحالف الحرب فس اليمن، قد أرسلت المئات من جنودها إلى اليمن خلال الفترة الماضية، ضمن ترتيبات لاستغلال ثروات البلد واحتلاله.

يشار إلى أن التعزيزات البريطانية، تزامنا مع تصاعد التحركات الأجنبية في الهضبة النفطية شرقي البلاد، في ظل مساعي لتوسيع عمليات نهب الثروات والتحكم بطرق الملاحة الدولية.