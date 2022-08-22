نميمة الفن: سما المصري فاقت التوقعات تستحم في اوضة النوم وهي عارية ” ومتابع: سيبتي ايه لـ صافيناز ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:38 مساءً - الفنانه الاستعراضيه المصرية سما المصري، تثير الجدل دائما، وتقوم بنشر العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها علي حسابها علي موقع تويتر.

ولكن هذه المره فاقت التوقعات حيث نشرت فيديو لها وتستحم في البانيو بدون خجل من احد، وتم تداول الفيديو كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وليس هذا فقط بل قامت سما المصري بإعادة نشر صوره جريئة لها مره اخرى وهي تظهر في هذه الصوة بقميص شفاف يظهر ما تحته.

وقد علقت علي هذه الصورة: “انتهى العيد ، والحرارة القادمة ، أنا استحميت كله ياخد دش علشان يفوق من الحرارة.