أخبار اليمن : وفاة وإصابة 33 امرأة بصاعقة رعدية في عمران

وفاة وإصابة 33 امرأة بصاعقة رعدية في عمرانتوفيت وأصيبت 33 امرأة عندما ضربت صاعقة رعدية مجلس عزاء نسائي في مديرية العشة بمحافظة عمران.

وقال مصدر محلي إن صاعقة رعدية ضربت يوم أمس مجلس عزاء للنساء في منطقة حاشف بمديرية العشة، ما أسفر عن وفاة 9 وإصابة 24 أخريات حالة بعضهنّ خطيرة جرى نقلهن إلى مستشفى السلام بمديرية خمر.

وتشهد معظم المحافظات اليمنية أمطاراً غزيرة وفيضانات وعواصف رعدية، تسببت بوفاة عدد من المواطنين، وتهدم العديد من المنازل في صنعاء القديمة وبعض المحافظات، وتضرر مزارع المواطنين.

