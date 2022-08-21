أخبار اليمن : 194 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 24 ساعة

194 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 194 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في خرق بتحليق للطيران الحربي الأباتشي المعادي في أجواء منطقة الحماد بنجران و39 خرقاً بتحليق الطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، صنعاء، عمران، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 10 خروقات باستحداث تحصينات في منطقة الصوتيات بالأحطوب وفي التبة السوداء بالكدحة وفي مقبنة بمحافظة تعز وفي تبة الشريف وحول الشبكة بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأفاد المصدر بتسجيل 7 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في نقطة الزيلة بمديرية مريس محافظة الضالع وكذا على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل خرق بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 102 خروقات بإطلاق النار بشكل مكثف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 34 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، صعدة، حجة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب.

كما أوضح أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان الشعبية في بني حسن وحرض والمزرق والطينة بمحافظة حجة وفي الملاحيظ والمدافن والبقع وشدا بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز، وفي تبة كاملة بجيزان.