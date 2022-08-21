انطلاق حملة تغريدات العدوان ينهب النفط والمرتبات
انطلقت قبل قليل حملة تغريدات "العدوان ينهب النفط والمرتبات" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وتسلط الحملة الضوء بالمعلومات والأرقام على عائدات النفط والغاز اليمني الذي تنهبه قوى العدوان منذ بداية العدوان، وتغطية تلك العائدات لمرتبات موظفي الدولة التي توقفت منذ نقل صلاحيات ووظائف البنك المركزي إلى عدن من قبل تحالف العدوان الأمريكي السعودي.
ودعا المنظمون الجميع إلى المشاركة الواسعة في حملة التغريدات التي ستستمر لأيام على الهاشتاقين:
#العدوان_ينهب_النفط_والمرتبات
#USAggressionLootsYemenOil
رابط بنك التغريدات: bit.ly/yeoilloot
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : انطلاق حملة تغريدات العدوان ينهب النفط والمرتبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.