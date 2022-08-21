أخبار اليمن : الخارجية تدين الجريمة الإرهابية التي استهدف فندقا في الصومال

الخارجية تدين الجريمة الإرهابية التي استهدف فندقا في الصومال
أدان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية العمل الإرهابي، الذي استهدف فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، وراح ضحيته عدد من المدنيين.
وأكد المصدر أن استهداف أماكن تجمّع المدنيين يخالف التعاليم الدينية والأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية.
وأعرب المصدر عن تضامن حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء مع الحكومة الصومالية في مواجهة الاٍرهاب والإرهابيين.
وأشار إلى أن ظاهرة الإرهاب والأعمال الإرهابية مرفوضة بكل أشكالها وصورها، ومستنكرة، وتمثل -في الوقت ذاته- أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين.
كما أكد المصدر أهمية تقديم مرتكبي ومنظّمي ومموّلي وداعمي الأعمال الإرهابية إلى العدالة .. وقال: "الإرهاب والتطرف لا يعترفان بالمكان والزمان، فهدفهما تدمير المجتمعات والتأثير السلبي على نسيجها الاجتماعي".
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