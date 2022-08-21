حجة: وفاة 7 مواطنين وإصابة 8 جراء الصواعق الرعدية
توفي سبعة مواطنين وأصيب 8 آخرون جراء الصواعق الرعدية في محافظة حجة.
وأوضح رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن الملحاني أن الصواعق الرعدية، مساء السبت، أدت إلى وفاة 5 مواطنين وإصابة خمسة آخرين في مديرية قفل شمر.
وأشار إلى أن مواطناً لقي حتفه وأصيب اثنان آخران جراء الصواعق في مديرية مبين، فيما توفي مواطن في مديرية كعيدنة وأصيب آخر في مديرية الشاهل.
ودعا الدكتور الملحاني المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالاحتماء من الصواعق الرعدية وإطفاء الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة حفاظا على حياتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : حجة: وفاة 7 مواطنين وإصابة 8 جراء الصواعق الرعدية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.