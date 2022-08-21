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نميمة الساحل: فيفي عبده تشعل الساحل بالرقص بملابس تكشف ما تحتها ..اتفرج

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فنون - كتب سعد محمود في الاحد 21 آغسطس 2022 12:11 صباحاً - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو جديد قام أحد معجبيها بنشره لها، وذلك عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات وظهرت فيفي عبده، في الفيديو أثنا  رقصها بملابس شفافة ومكشوفة من منطقة الصدر قرب البحر، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وكان هذا الفيديو من الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها الصيفية صحبته ابنتها عزة مجاهد ومجموعة من أصدقاء، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بتطبيق انستجرام وهي تقوم سيارتها قرب البحر ومعها ابنتها.


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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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