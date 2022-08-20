أخبار اليمن : رصد 200 انتهاك للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعة

رصد 200 انتهاك للهدنة الإنسانية خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 200 انتهاك للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 62 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، صنعاء، عمران، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 7 خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على مزارع المواطنين في الحجلي ومواقع الجيش واللجان الشعبية في رتب جبريل بمديرية مريس في محافظة الضالع وعلى منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في شمال غرب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 3 خروقات، باستحداث تحصينات في جنوب الهناجر وشرق مزرعة سراج وفي تبة الشريف بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأكد المصدر رصد 109 خروقات بإطلاق نار بشكل مكثف باتجاه منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 19 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي ورغوان والكسارة والطلعة الحمراء وملعاء بمحافظة مأرب.

ولفت المصدر إلى أن المرتزقة استهدفوا بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في بني حسن وحرض والمزرق بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ والمدافن والبقع وشدا بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال شرق وشمال غرب حيس وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا في تبة كاملة وفي العمود بوادي جارة في جيزان.