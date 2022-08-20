حديث الفن: بمايوه مثير آخر ظهور للجميلة نسرين طافش قبل الطلاق ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 20 أغسطس 2022 08:38 مساءً - في خطوة مفاجئة لجمهورها حذفت الفنامة نسرين طافش صور زوجها من حسابها على إنستجرام بعد زواجها بأيام في الوقت الذي لم يعلق أي منهما على صحة الأخبار المتداولة بانفصالهما وتساءل الجمهور هل انفصل الثنائي ام لا.

وكان اخر ظهور للفنانة نسرين طافش مع زوجها خلال قضاء إجازتهما الصيفية

ونشرت صورة عبر حسابها على انستجرام بمايوه وكتبت في ستوري آخر من يحبك صدقا سيحبك في كل أحوالك.

الفنانة السورية نسرين طافش، نشرت صورًا جديدة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وأعلنت الفنانة نسرين طافش مؤخراً زواجها على شاب من خارج الوسط الفني و أن زوج نسرين طافش يدعي شريف هو مدرب يوجا وطاقة، وكان مدربها خلال الفترة الماضية حيث تعرفا علي بعضهما البعض وتم الزواج.

وشاركت نسرين طافش في رمضان بمسلسلها السوري الجديد "جوقة عزيزة" شارك في بطولته: سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصلي ويزن خليل وروبين عيسى وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.