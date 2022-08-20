حديث الفن: عدت سما المصري ديمي روز كما ولدتها امها في حمام السباحه ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 20 أغسطس 2022 08:38 مساءً - دائما ما تثير مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي ديمي روز الجدل علي السوشيال ميديا بظهورها من حين لاخر.



ولكن هذه المره فاقت التوقعات ونشرت ديمي روز صورة لها بفستان شفاف تماما وشاركتها مع محبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام هذه الصورة والتي من أحدث جلسة تصوير لها.

وقالت ديمي روز التي كانت في حفل عيد ميلاد ما رأيكم فى الصورة ، ما دفع متابع لرد عليها غلبتي سما المصري.

شاركت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز صورتين جديدتين مع معجبيها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت ديمي روز وهي ترتدي قميص شفاف في الصورة، مكتوبًا عليه “ليلة عيد الميلاد”.

تفاعل المعجبون بشكل مكثف مع ذكائها بعد أن نشرت ديمي روز مقطع فيديو من حساب قطتها الشخصي على Instagram، والذي ظهر في حقيبة يد.

كما راجعت ظهورها ونشرت صورة على صفحتها الخاصة. علقت على الصورة، “الأرض هي ما نشترك فيه جميعًا”.

ردت رولا ياموت على أسئلة المعجبين على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب منها أحد المعجبين أن تنشر فيديو لضعاف القلوب، فقامت بنشر مقطع فيديو لشاب وهو يتبادل القبلات أثناء جلوسها بجانبها.

ويمتنع دوت الخليج عن نشر الصور احتراما لمتابعينا الكرام .