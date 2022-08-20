أخبار اليمن : رد فعل سيدة مسنة عند زيارة النجم “محمد صلاح” منزلها

رد فعل سيدة مسنة عند زيارة النجم “محمد صلاح” منزلهاقام النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بزيارة غير متوقعة لإحدى مشجعات الريدز الكبيرات في السن.ونشر نادي ليفربول على حسابه بـ"تويتر"، فيديو الزيارة، موضحا أن صلاح شارك مع مجموعة من نجوم الفريق في توزيع الهدايا على المشجعين فى منازلهم بطريقة مفاجئة من خلال طرق أبوابهم.

وظهر في الفيديو، صلاح برفقة زميله في الفريق، الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، الذي طرق باب المنازل في حين كان صلاح يحمل الهدايا في انتظار من يفتح الباب.

وقامت سيدة مسنة بفتح الباب لتفاجئ بنجمها المفضل وجها لوجه الذي قوبل بسعادة وفرحة عارمة من مشجعة الريدز، والتي أخذت تصرخ على من في داخل المنزل بأن صلاح هو من يقف بالباب في ردة فعل طريفة.

ولم يتوقف صلاح عند زيارة المشجعة، إذ تبع ذلك التجول في إحدى حدائق مدينة ليفربول، مرتدياً قناعا ومتنكرا به، كما حرص على تقديم بعض الهدايا للأطفال.

يشار إلى أن محمد صلاح يستعد مع فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، الاثنين المقبل، على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.*وكالات

