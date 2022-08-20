رد فعل سيدة مسنة عند زيارة النجم “محمد صلاح” منزلها
قام النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بزيارة غير متوقعة لإحدى مشجعات الريدز الكبيرات في السن.
ونشر نادي ليفربول على حسابه بـ"تويتر"، فيديو الزيارة، موضحا أن صلاح شارك مع مجموعة من نجوم الفريق في توزيع الهدايا على المشجعين فى منازلهم بطريقة مفاجئة من خلال طرق أبوابهم.
وظهر في الفيديو، صلاح برفقة زميله في الفريق، الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس، الذي طرق باب المنازل في حين كان صلاح يحمل الهدايا في انتظار من يفتح الباب.
وقامت سيدة مسنة بفتح الباب لتفاجئ بنجمها المفضل وجها لوجه الذي قوبل بسعادة وفرحة عارمة من مشجعة الريدز، والتي أخذت تصرخ على من في داخل المنزل بأن صلاح هو من يقف بالباب في ردة فعل طريفة.
ولم يتوقف صلاح عند زيارة المشجعة، إذ تبع ذلك التجول في إحدى حدائق مدينة ليفربول، مرتدياً قناعا ومتنكرا به، كما حرص على تقديم بعض الهدايا للأطفال.
يشار إلى أن محمد صلاح يستعد مع فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد، الاثنين المقبل، على أرضية ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.*وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رد فعل سيدة مسنة عند زيارة النجم “محمد صلاح” منزلها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.