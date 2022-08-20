نميمة الفن: السعودية رهف القحطاني بوصلة رقص ساخنة تجاوزت فيفي عبده وسما المصري .. والمفاجأة في الملابس التي ارتدتها ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في السبت 20 أغسطس 2022 03:00 مساءً - أثارت مشهورة سناب، السعودية "رهف القحطاني" جدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها فيديو رقص ساخن أثار حفيظة المتابعين.

رهف القحطاني الشهير بـ "وذ نكهة"، ظهرت في مقطع الفيديو المتداول وهي ترتدي روب أبيض وترقص مع إيقاعات إحدى الأغاني.يذكر أن "القحطاني" تستمتع بأجواء جزر المالديف حاليا في رحلة مع صديقتها الفاشينيستا السعودية "مروج الرحيلي".

وتنشر رهف القحطاني فيدوهات وصور بشكل يومي توثق رحلتها مع صديقتها في المالديف، وتتعمد إثارة الجدل من خلال ظهورها بشكل جريء وساخن.

وسبق أن ظهرت رهف القحطاني مع مروج الرحيلي بمقطع فيديو وهما ترتديان المايوه، وهو ما أثار حفيظة المتابعين الذي وصفوه بالفاضح، وتمرد من الفتاتان على عادات وتقاليد المجتمع السعودي. وتصدر هاشتاغ "مشاهير_الفلس" و"المالديف" الترند، وطالب الجمهور بمعاقبة رهف القحطاني وأخذ تدابير وإجراءات قاسية بحقها، واصفين ظهورها بهذه الطريق بالجريء للغاية.كما ظهرت رهف القحطاني ورفيقتها مروج الرحيلي بمقطع فيديو آخر وهما ترقصان على أغنية "هذا السعودي فوق فوق" أثناء تواجدهم بإحدى شواطئ المالديف. وظهرت رهف وهي تضع على جسدها منشفة، برفقة مروج الرحيل، وبدت الاثنتين في حالة من الفرح والفخر بانتمائهما إلى السعودية. وعلقت رهف قائلة: يا مالديف أنا سعودي إيريبيان"، مشيرة بإصبعها إلى الأعلى.