أخبار اليمن : انهيار صخري يغلق الطريق الرئيسي بين مديرية بدبدة وصنعاء

انهيار صخري يغلق الطريق الرئيسي بين مديرية بدبدة وصنعاءتسببت انهيارات صخرية جراء الأمطار الغزيرة اليوم في إغلاق طريق الضيق الرئيسي الذي يربط مديرية بدبدة في مأرب - بمحافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محلي، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مديرية بدبدة تسببت في تساقط صخور كبيرة على الطريق الرئيسة وأدت إلى توقف حركة السير وحرمان المواطنين من الدخول إلى المديرية أو الخروج منها.

وناشد أبناء مديرية بدبدة الجهات المختصة التحرك العاجل لفتح الطريق وإزالة الصخور المتراكمة، وتوفير معدات شق تساعد على فتح الشريان الرئيسي والوحيد لأبناء المديرية وإصلاح الأضرار التي تعرضت لها الطرق.