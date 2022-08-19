أخبار اليمن : مليوني برميل.. مسلسل نهب الثروات النفطية مستمر

مليوني برميل.. مسلسل نهب الثروات النفطية مستمر
أكد مصدر خاص أن السفينة العملاقة MARAN CANOPUS التي غادرت أمس ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، قامت بنهب ما يقارب مليوني برميل نفط خام.
وأوضح المصدر لوكالة سبأ، أن السفينة العملاقة كانت قد وصلت في 6 أغسطس الجاري إلى ميناء الضبة، وقامت بتحميل ما يقارب أثنين مليون برميل نفط خام، بقيمة إجمالية تقدر بـ 200 مليون دولار، وفقا لأسعار البورصة.
وأشار المصدر إلى أن نهب النفط الخام اليمني يأتي ضمن مسلسل النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام وثروات اليمن، ومواصلتهم قطع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ست سنوات.
ووفقاً للمواقع الملاحية فإن هذه السفينة متجهة إلى ميناء " ريتشاو" الصيني لإفراغ حمولتها.
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