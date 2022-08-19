أخبار اليمن : نوري: الأربعاء عدد خاص لـ"الميثاق" يتناول مسيرة 4 عقود للمؤتمر

نوري: الأربعاء عدد خاص لـ"الميثاق" يتناول مسيرة 4 عقود للمؤتمربمناسبة الذكرى الـ40 لإقرار "الميثاق الوطني" وتأسيس المؤتمر الشعبي العام في الـ24 من أغسطس 1982م تصدر صحيفة "الميثاق" الأربعاء القادم عدداً خاصاً مكرساً حول المناسبة.

وأوضح الأستاذ يحيى نوري رئيس التحرير في تصريح خاص لـ"دوت الخليج" أن العدد حافل بالمواد الصحفية النوعية والمتميزة بمختلف اشكال العمل الصحفي من حوارات واستطلاعات وكتابات وتقارير تتحدث عن الإرهاصات الأولى التي قادت لإقرار "الميثاق الوطني" بعد الاستبيان الشعبي عليه من قبل الشعب وإعلان تأسيس المؤتمر إثر حوارات مكثفة شاركت فيها كل أطياف العمل السياسي، وبدأ الوطن مع هذا الحدث عهد البناء والتنمية والديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في الحكم وفق مبادئ وقيم ومضامين "الميثاق الوطني".

واشار نوري إلى أن العدد يتضمن عدد من الآراء التي تؤكد الأهمية التي يشكلها "الميثاق الوطني" كوثيقة مهمة تتضمن حلاً لكل الاشكالات التي يعاني منها الوطن اليوم.

وأكد نوري أن العدد الخاص لن يخلو من توضيح المواقف الثابتة والراسخة للموتمر من مجمل القضايا الوطنية وفي مقدمتها العدوان الظالم والحصار الجائر وهي المواقف التي لا يمكن المزايدة عليها من أي طرف كان.

ورفع رئيس تحرير "الميثاق" بهذه المناسبة خالص التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والتنظيمية العليا للمؤتمر وعلى رأسها الشيخ المناضل صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وإلى مختلف الفعاليات المؤتمرية.. سائلاً الله أن تعود وقد تجاوز تنظيمنا بكل اقتدار وعنفوان كافة التحديات والمخاطر التي تستهدف كيانه ووجوده ورصيده الوطني، وتحقق للوطن النصر على تحالف العدوان الغاشم.