نميمه الفن: الجميلة هدى الإتربي جرأة وإثارة هزت عرش رانيا يوسف ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الجمعة 19 أغسطس 2022 08:38 مساءً - تحظى صور هدى الإتربي الفنانة المصرية الشابة، بمتابعة وتفاعل كبيرين من جمهورها على مواقع التواصل، لما تتسم به من جرأة وإثارة.

وتحرص الفنانة هدى الإتربي على مشاركة صورها التي توثق لقطات من حياتها الخاصة، مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة إنستجرام.

صور هدى الإتربي.. طلات مبهرة

نشرت الفنانة هدى الإتربي عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة، وخطفت الأنظار إليها في ظهور متكرر لها بطلات مختلفة، وجذابة.

صور هدى الإتربي.. الأجرأ في مهرجان الجونة

كانت الفنانة هدى الإتربي، تصدرت مؤشر البحث في مصر بسبب إطلالتها التي وصفت بالأجرأ في حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي 2020، وصفت حينها بأنها خطفت الأنظار من طلات رانيا يوسف الجريئة.

ارتدت هدي فستاناً طويلا من المخمل باللون الأسود، وتميز التصميم بفتحة جريئة عند منطقة الصدر، مع فتحة ساق طويلة، وتصفيفة الشعر المرفوع.