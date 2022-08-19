أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي محمد المغلس

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي محمد المغلسبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، إلى الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، في وفاة خالة الشيخ المناضل علي محمد عبد الله المغلس، بعد حياة حافلة بالعمل الوطني المخلص والعطاء الصادق في خدمة الوطن.

مشيداً بمواقف ومناقب الفقيد الذي كان ممن دافع عن صنعاء في ملحمة حصار السبعين يوماً، وقام بدور بطولي مشرف في الدفاع عن الثورة اليمنية ومكتسباتها، حيث كان احد المناضلين الذين تركوا بصمة واضحة في تثبيت الجمهورية ومواجهة كل المؤامرات التي استهدفت الوطن ووحدته واستقراره.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لعضو السياسي الأعلى جابر الوهباني، ونجل الفقيد أشرف وأفراد الأسرة جميعاً وآل المغلس كافة في هذا المصاب الجلل، مبتهلاًً إلى المولى جل قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون..