أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الروائي وليد دماج

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الروائي وليد دماجبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأديب والروائي الأستاذ وليد احمد ناجي دماج، بعد عُمر حافل بالعطاء والبذل والإبداع في مجال الأدب والشعر.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجلي الفقيد أدهم وأيهم وليد أحمد دماج وباقي أفراد الأسرة وكافة آل دماج في هذا المصاب.

واشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد الذي يعد من الشخصيات الوطنية المثقفة، الذين كان لهم حضورهم اللافت في المشهد الثقافي.. سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

” إنا لله و إنا إليه راجعون ” .