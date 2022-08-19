أخبار اليمن : صنعاء.. إخماد حريق هائل بورشة نجارة في السبعين

صنعاء.. إخماد حريق هائل بورشة نجارة في السبعين
تمكنت فرق الدفاع المدني بأمانة العاصمة اليوم، من إخماد حريق هائل بورشة للنجارة في مديرية السبعين.
وأوضح مدير الدفاع المدني بالأمانة العقيد محمد بهيش، أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق الذي شب في ورشة للنجارة، في بيت بوس جوار سيتي ماكس بالمديرية.
وبيّن أنه تم احتواء ومحاصرة الحريق قبل انتقاله إلى المباني السكنية المجاورة، واقتصرت الخسائر على الجانب المادي.. لافتا إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق.
ودعا بهيش، إلى توفير وسائل الأمن والسلامة في المرافق العامة والخاصة ومختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والإنشائية.
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