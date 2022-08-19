أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي حسين البخيتي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي حسين البخيتيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل العميد علي حسين ناصر البخيتي، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.

وأشاد رئيس المؤتمر في البرقية التي بعثها إلى الشيخ فضل علي حسين البخيتي وإخوانه وكافة آل البخيتي بمديرية الحداء محافظة ذمار، بمناقب الفقيد الوطنية والتنظيمية، حيث كان أحد القيادات المؤتمرية البارزة وأحد الشخصيات الاجتماعية المشهود لها بالمواقف الوطنية.

وأشار الشيخ صادق إلى أن الفقيد البخيتي كان له إسهامات وطنية متعددة، حيث تقلد العديد من المناصب القيادية والأمنية ومنها مدير عام للمرور في محافظتي مأرب والبيضاء ثم نائب لمدير أمن الحديدة، قدّم خلالها المثل المشرف في التفاني والإخلاص والنزاهة في أداء واجباته الوطنية وفي تعامله الراقي مع عامة الناس.

معبراً عن خالص العزاء والمواساة للجميع في هذا المصاب الجلل، وذلك باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون" .