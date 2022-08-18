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نميمة الفن: مايوه رانيا يوسف علم علي كل مايوهات النجمات ومتابع: مفيش احلي من كدا ..اتفرج

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مشاهير - كتب سعد محمود في الخميس 18 أغسطس 2022 10:17 مساء  شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، بصور لها من إجازتها الصيفية، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.وعلقت رانيا يوسف قائلة “ مافيش شواطيء في العالم أحلي من كده ”.

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل “عالم تانى” الذي تقوم ببطولته بمشاركة عدد من النجوم منهم فراس سعيد، فريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبد المنعم ، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث وتكتشف من خلاله حقيقة ما حولها، وهو من تأليف إسلام محمود يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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