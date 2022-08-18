أخبار اليمن : “الفاو” تعلن حالة التأهب القصوى وتحذر من خطر يجتاح اليمن

“الفاو” تعلن حالة التأهب القصوى وتحذر من خطر يجتاح اليمن
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في اليمن حالة التأهب القصوى، حيث يلوح خطر ظهور الجراد الصحراوي بعد هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة.
ولتجنب الخسائر الناجمة عن هذه الآفة النهمة، قالت المنظمة، في بيان، إنها سلمت مؤخرا العديد من المعدات والآلات إلى وزارة الزراعة والري ومصايد الأسماك في عدن.
وبحسب المنظمة ، من المتوقع تسليم شحنة أخرى إلى السلطات في العاصمة صنعاء قريبا. حيث تم تسليم المعدات والآلات في إطار "مشروع الاستجابة للجراد الصحراوي اليمني" الممول من البنك الدولي.
وفي حديثه خلال مراسم التسليم، قال ممثل الفاو في اليمن، الدكتور حسين جادين، إن المشروع الممول من البنك الدولي هو شهادة على دور الفاو المحوري في الحد من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في اليمن من خلال نظم غذائية زراعية فعالة وشاملة ومرنة ومستدامة.
وأضاف إنه من خلال هذا المشروع، تعتزم الفاو تحسين البنية التحتية (بناء مراكز مكافحة الجراد الصحراوي وتنفيذ أنظمة إدارة مبيدات الآفات) وتعزيز القدرة الوطنية للإنذار والاستجابة المبكرين.
ووفقاً للمسؤول الأممي تم تصميم المشروع لبناء قدرة المزارعين على التكيف مع غزو الجراد الناجم عن المناخ، ويعمل المشروع على تحسين استعداد البلاد وقدرتها المؤسسية لمواجهة تفشي الجراد، من خلال إنشاء شبكة معنية بمكافحة الجراد الصحراوي، بما في ذلك مراكز الجراد الصحراوي في صنعاء وعدن.
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