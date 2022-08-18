عاجل: أوامر إماراتية للانتقالي باقتحام أهم منطقة في محافظة شبوة الليلة بعد تأجيل الهجوم على سيئون.. تفاصيل مهمة

انت الان تتابع خبر عاجل: أوامر إماراتية للانتقالي باقتحام أهم منطقة في محافظة شبوة الليلة بعد تأجيل الهجوم على سيئون.. تفاصيل مهمةوالان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة اليوم عن هجوم وشيك لفصائل الانتقالي على أهم مناطق محافظة شبوة.

وقالت المصادر إنه وبعد تأجيل معارك سيئون من قبل التحالف، قام اليوم الضابط الإماراتي ناصر المشبب المتواجد في بلحاف بإرسال برقية لقادة الفصائل في شبوة بالهجوم على منطقة العقلة النفطية.

وأكدت المصادر أن هجوم تلك الفصائل على منطقة العقلة سيبدأ خلال الساعات المقبلة.