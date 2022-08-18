نميمة الفن: انجي خوري تتحدى سما المصري بوصلة رقص بقميص النوم ..اتفرج

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 18 أغسطس 2022 04:23 مساء - دائما ما تثير الفنانه السوريه انجي خوري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل المتكرر ولكن هذه المره قامت بنشر الفيديو لها على حسابه على موقع انستغرام وهي تقوم برقصه شرقيه غايه الاثاره.

هو انتشر الفيديو كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وقارن الفيديو هذا بعد المتابعين بالفيديو سما المصري الذي نشرته قبل ايام قليله والتي كانت فيه تظهر على اغنيه يا بنات طعمين طعمين بشكل خادش الحياه معرضها للانتقادات كثيره من متابعها على مواقع التواصل الاجتماعي