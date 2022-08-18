اتفرج ... فيفي عبده اشعلت شباب الساحل بالمايوة ومتابع: عيب علی سنك

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 18 أغسطس 2022 12:22 مساء - شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من الساحل الشمالي، وهي تستمتع بإجازتها الصيفية وقد ظهرت وهيا ترتدي المايوه

قالت فيفي عبده في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» : «جيت على البحر هنا بدري عشان أنزل البحر، وقلت لهم هاتوا لي جلابية ألبسها عشان أصور الفيديو، لو ظهرت بالمايوه مش هنخلص من كلام الناس على الميديا».

وأضافت: «أول يوم أنزل البحر وآخر يوم أنزل البحر.. اعتبروني عيلة وغلطت.. لا فيه بدري ولا متأخر في الساحل.. بس كان لازم أخد السبع موجات.. يلا صيف سعيد عليكم إن شاء الله».