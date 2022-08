اتفرج ... ديمي روز عدت كل التوقعات كما ولدتها امها ومتابع: فرمت سما المصري

فنون - كتب سعد محمود في الخميس 18 أغسطس 2022 11:58 صباحاً - نشرت ديمي روز صورة لها وهي عارية تماما،وشاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة فاضحة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت ديمي روز في الصورة عارية تماماً لا ترتدي اي قطعة قماش الأمر الذي اثار الجدل خاصة ان جلسة التصوير من أجواء العيد على حد قولها.

وكانت شاركت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي صورتين جديدتين لها.

ظهرت روز في الصور شبه عارية وعلقت قائلة: “ليلة عيد الميلاد”.

مؤخرا نشرت ديمي روز مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام لقطتها الصغيرة، وظهرت القطة داخل حقيبة يد، وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع خفة دمها.

كما إستعرضت ​​ مؤخرتها، بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة. وعلقت على الصورة قائلة: “The earth is what we all have in common”.

ونشرت رولا يموت، شقيقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو لشاب يقوم بتقبيل قدم، تبيّن أنّها هي، حيث بدت وكأنّها تمارس الجنس وهي عارية.

في التفاصيل، ردت ​رولا يموت​ على أسئلة متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وطلب منها أحد متابعيها أن تنشر فيديو لأصحاب القلوب الضعيفة فنشرت فيديو لشاب وهو يقبل أقدامها وهي جالسة على طرف حوض السباحة.

رولا يموت تعتبر محبيها slaves أو عبيد بالنسبة لها و هذا ما يدفعها الى نشر هذه المقاطع من الفيديوهات التي تصدم المتابعين الا ان ما لاحظناه ان محبيها يحبون هذا النوع من المعاملة الفوقية فيطلبون منها تقبيل أقدامها أو أن يكونوا كلابا لها وينفذوا طلباتها!!

يشار إلى أنّ أخبار النجمة هيفاء وهبي ورولا يموت شغلت جميع الناس بعد ظهور الأخيرة واشتعال الخلاف بين الشقيقتين في السنوات الأخيرة، ونستعرض لكم هنا أبرز أسباب خلال هيفاء وشقيقتها.