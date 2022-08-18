أخبار اليمن : خدمة جديدة من واتساب.. تعرف عليها

خدمة جديدة من واتساب.. تعرف عليهالم يعد تطبيق واتساب الجديد على ويندوز يتطلب منك ربط هاتفك لإرسال الرسائل واستلامها ومزامنتها، حيث كشف تحديث على موقع واتساب أن تطبيق ويندوز الذي تم تحديثه خارج الإصدار التجريبي ومتاح للتنزيل على متجر مايكروسوفت لا يشترط ذلك.

في السابق كان على مستخدمي ويندوز تنزيل تطبيق واتساب المستند إلى الويب لسطح المكتب أو الوصول إلى خدمة المراسلة من متصفحات الويب الخاصة بهم. التطبيق الجديد أصلي لنظام ويندوز والذي ، كما يوضح واتساب ، يجب أن يجعل التطبيق أسرع وأكثر استجابة وفقا لما نقله موقع ذا فيرج.

يتميز واتساب المعاد تصميمه بواجهة أفضل قليلاً عند مقارنته بالإصدار السابق من التطبيق ولكن بخلاف ذلك لا يبدو مختلفًا تمامًا. التغيير الأكبر هو أنك لم تعد بحاجة إلى إبقاء هاتفك متصلاً بالإنترنت لمزامنة الرسائل بين هاتفك وتطبيق سطح المكتب. يقول واتساب إنه يعمل حاليًا على تطبيق محلي لنظام macOS أيضًا.

تم طرح ميزة الأجهزة المتعددة في واتساب بالكامل وهي خارج النسخة التجريبية. يتيح لك ذلك ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بحسابك على WhatsApp دون الحاجة إلى هاتفك ، وكل ذلك مع الحفاظ على التشفير التام بين الأطراف.

في أبريل ، عثر WABetaInfo على لقطة شاشة من الإصدار التجريبي من واتساب على أندرويد تشير إلى أن النظام الأساسي قد يضيف قريبًا دعمًا متعدد الأجهزة للأجهزة اللوحية.

في الوقت الحالي ، يتيح لك واتساب فقط ربط أجهزة الكمبيوتر بحسابك ، لذا فإن إضافة دعم للأجهزة اللوحية (أو ربما هاتف إضافي) سيكون مفيدًا فقط.

ومع ذلك فإن استخدام الأجهزة المرتبطة يكون مصحوبًا ببعض القيود. على سبيل المثال ، إذا كنت تستخدم آيفون كجهازك الأساسي ، فلا يمكنك محو الدردشات أو حذفها.

لا يمكنك أيضًا إرسال رسائل تحتوي على معاينات الروابط من واتساب على الويب أو إرسال رسائل أو الاتصال بشخص يستخدم "إصدارًا قديمًا جدًا" من واتساب ، بالإضافة إلى عرض المواقع الحية.

(اليوم السابع)

