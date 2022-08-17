أخبار اليمن : تغريم معانق زميلته بشدة 1500 دولار

تغريم معانق زميلته بشدة 1500 دولارفي حادثة غريبة ربما لم نشاهدها من قبل، رفعت امرأة صينية دعوى قضائية ضد أحد زملائها الذكور، وذلك بعد أن زعمت أنّ الأخير تسبب في كسر ثلاثة من ضلوعها بعد أن عانقها بشدة في مبنى المكتب الذي يعملان به معًا.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي في مدينة «مايو يوييانج» التي تقع في مقاطعة هونان الصينية، عندما كانت المرأة تتحدث إلى زميل آخر، في حين اقترب منها الرجل المعني وعانقها لدرجة أجبرتها على الصراخ بصوت عالٍ بسبب الألم، وبعد وصولها إلى المنزل، بدأت المرأة تشعر ببعض الألم في صدرها، ومع ذلك؛ تجاهلت عدم الراحة واختارت النوم بدلًا من تلقي المساعدة الطبية على الفور.

وعلى مدار أربعة أيام متتالية، استمرت المرأة في الشعور بالألم فـ لجأت إلى استخدام الزيت فقط لتسكين الآلام، لتقرر أن تذهب إلى المستشفى في اليوم الخامس مع تفاقم الألم، لتكشف الأشعة السينية التي أجرتها على الصدر أنّها مصابة بكسر في ثلاثة من ضلوعها؛ اثنان على الجانب الأيمن من القفص الصدري وواحد على اليسار.

واضطرت المرأة الصينية إلى أخذ إجازة من العمل، فتوقف دخلها الشهري، كما تكبدت خسائر مالية كبيرة بسبب الحادث.

وخلال فترة الإجازة المرضية، اتصلت المرأة بزميلها في العمل حتى تتوصل معه إلى نوع من التسوية، بعدما أخبرته أنّ عناقه الشديد تسبب في كسر ثلاثة من ضلوعها وعليه أن يعوضها، وإلا ستتخذ إجراءً قانونيًا ضده، إلا أنّهما فشلا في التوصل إلى التسوية خاصة أنّه نفى أن يكون عناقه تسبب في كسر ضلوعها وأنّها ليس لديها دليلًا على أن العناق أدى إلى الإصابة.

وبعد فشل الوصول إلى تسوية، قدمت المرأة التماسًا ضد الرجل في محكمة يونكسي، تطالب بتعويض مالي عن الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب فقدان أجرها نتيجة الإجازة وتكلفة العلاج الطبي.

وقبل أيام قليلة، وجدت محكمة يونشي أن الرجل مذنب وتسبب في كسر ضلوع المرأة، وأمرته بدفع 10000 ين أي ما يعاد نحو 1477 دولارًا للمرأة كتعويض عن الخسائر المالية الناتجة عن الحادث.

(الوطن المصرية)

