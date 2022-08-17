سما المصري معرضاها في وضع مثير جدا ..اتفرج

شاركت الراقصة المصرية ​سما المصري​ متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ليلة رأس السنة بصورة لها تظهر فيها وهي مرتدية فستاناً ذهبياً قماشه من الساتان وكانت واقفة أمام المرآة، لكن سما تقصدت أن تلتقط الصورة من الخلف وقد أظهر الفستان الضيّق مؤخرتها الكبيرة التي تباهت بها فعلقت عليها :”والله وكبرتي يا لوزا” من سهرة مبارح كل عام وأنتم بخير.

وكانت المصري قد تضامنت مؤخراً مع الممثلة المصرية غادة عبد الرازق بسبب محاكمتها بتهمة الفعل الفاضح متمنيةً أن لا تتم محاكمتها بل أن تأخذ عقابها من قبل الجمهور أو مقاطعة أعمالها، لكن محكمة جنح المعادي برّأت غادة من التهمة المنسوبة إليها.