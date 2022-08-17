أخبار اليمن : العدوان يمنع الصيادين بمحافظة شبوة من مزاولة عملهم

العدوان يمنع الصيادين بمحافظة شبوة من مزاولة عملهم
تعرض الصيادين في محافظة شبوة للمضايقات والمنع من قبل العدوان من مزاولة اعمال الصيد في مياه المحافظة.
ونقل موقع سبتمبر نت عن وزير الثروة السمكية محمد الزبيري ، قوله: إن تحالف العدوان ومرتزقته منعوا الصيادين من مزاولة نشاطهم الاعتيادي في مناطق النشيمة وعرقة في شبوة بعد الأخداث التي تشهدتها المحافظة.
واضاف الزبيري ان مرتزقة العدوان يجبرون تحميل الصيادين السلاح على متن قواربهم وتعريضهم للمخاطر الأمر الذي دفع الصيادين بالتجمع والرفض لهذا التصرف الهمجي من قبل العدوان ومرتزقته.
وادان وزير الثروة السمكية ما يتعرض له الصيادين في المناطق الواقعة تحت الاحتلال من امتهان ونهب لمعداتهم وسد الأبواب أمام مصادر ارزاقهم.
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