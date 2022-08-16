انت الان تتابع خبر شاهد .. خفايا واسرار صادمه لاول مره تكشف.. خروج أمير كرارة مطروداً من تصوير احد افلام عادل إمام.. ما فعله الزعيم معه صدم الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان أمير كرارة في حوار قديم أنه تم طرده من من لوكيشن تصوير أحد أفلام الزعيم عادل إمام، حيث كان يقدم أمير مشهداً واحداً أمام يقول فيه 4 كلمات فقط

وأضاف أمير الذي كان يستعيد ذكريات بداياته الفنية، أنه وقف أمام الكاميرا، وتلعثم وتمت إعادة المشهد أكثر من مرة، وهو ما جعل المخرج ينفعل عليه ويقول له " إيه مش عارف تقول جملة إطلع بره".

وبعد 14 عاماً من هذا الموقف، أصبح أمير كرارة أحد نجوم الفن المصري، ويتصل به الزعيم عادل إمام ليبارك له عن أحد أعماله، وطلب منه زيارته، وعندما زاره أمير، فاجأه الزعيم بأنه يتذكر الموقف الذي تعرض له، مؤكداً أنه لا ينسى أي شخص شاركه في التمثيل.