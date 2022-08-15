أخبار اليمن : ضبط 1037 سيارة مخالفة في أمانة العاصمة

ضبط 1037 سيارة مخالفة في أمانة العاصمة
ضبطت شرطة المرور بالتعاون مع قوات النجدة بأمانة العاصمة اليوم، ألفاً و37 سيارة مخالفة في حملة ضبط السيارات غير المرسمة وغير المرقمة والمخالفة لقواعد المرور التي تنفذها في الأمانة.
وأوضحت إحصائية صادرة عن شرطة مرور الأمانة، أنه تم ضبط 260 سيارة بدون جمارك، و222 خالع لوحات، و82 بدون أرقام، و41 عكس خط، و390 مخالفة تعكيس زجاجات سيارات وباصات أجرة ومخالفات أخرى.
وأكد مدير مرور الأمانة العقيد أحمد القحوم، استمرار حملة ضبط السيارات غير المرسمة والمخالفة لقواعد المرور بناءً على موجهات قيادة الإدارة العامة للمرور.
وأشار إلى أنه لن يتم إطلاق المخالفين من الحجز إلا بعد تسديد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليهم والغرامات المترتبة عن خلع اللوحات وفقاً لما تم إقراره في القوانين النافذة.
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