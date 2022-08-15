أخبار اليمن : الاعلان عن نتيجة اختبار القبول في مدرستين ثانويتين بصنعاء

الاعلان عن نتيجة اختبار القبول في مدرستين ثانويتين بصنعاءنظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بصنعاء مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة اختبار القبول والمفاضلة بثانويتي جمال عبد الناصر للمتفوقين والشهيد الصماد للمتفوقات للعام الدراسي ١٤٤٤ الموافق ٢٠٢٢ /٢٠٢٣م .

وفي المؤتمر الصحفي هنأ وزير التربية والتعليم، يحيى بدرالدين الحوثي، أبنائه الطلاب والطالبات بنجاحهم في اختبارات القبول .. حاثا إياهم على الجد والاجتهاد في تحصيلهم العلمي .

وأشار في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة لقطاع التعليم عبدالله النعمي، إلى الدور المعول عليهم في النهوض بمستقبل الوطن وحركته التنموية باعتبارهم مشاريع علماء المستقبل .

ونوه بجهود إدارة المدرستين عبد الناصر والشهيد الصماد في تسيير اختبارات القبول وفقا للشروط والمعايير المطلوبة بما يضمن قبول الأفضل من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات .

وفي المؤتمر، أوضح مدير ثانوية عبد الناصر الدكتور محمد القاسمي أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القبول بثانوية عبدالناصر بلغ ألف و ٩٤ طالبا نجح منهم ٢٠٠ طالب تفاوتت نسبة نجاحهم بين 85.94 بالمئة و 60.02 بالمئة.

فيما تقدم لاختبارات قبول الطالبات لثانوية الشهيد الصماد للمتفوقات ١٢٥ طالبة ، نجح منهن ١٠٠ طالبة و تفاوتت نسبة نجاحهن بين 86.6 بالمئة و 50 بالمئة .

