أخبار اليمن : الأمم المتحدة تخصص 44 مليون دولار لمواجهة الفيضانات باليمن

الأمم المتحدة تخصص 44 مليون دولار لمواجهة الفيضانات باليمنأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، تخصيص 44 مليون دولار للتصدي لكارثة الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول الجارفة، التي يشهدها اليمن حاليا وأدت إلى تضرر مئات الآلاف من اليمنيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في اليمن في تقرير حديث، إن صندوق اليمن للصحة العامة خصص 44 مليون دولار للاستجابة المنقذة للحياة.

وبينت إن خطتها للمساعدات الإنسانية في اليمن لعام 2022، تم تمويلها من المانحين الدوليين بمبلغ 1.3 مليار دولار فقط، أي أقل من 26 بالمئة من المبلغ المطلوب وقيمته 4.27 مليار دولار.

وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حاليا ومنذ منتصف الشهر الماضي، سيولا جارفة وأمطارا غزيرة، وصواعق رعدية أودت بحياة العشرات، كما ألحقت أضرارا فادحة في البنية التحتية وممتلكات المواطنين والأراضي الزراعية والوديان.

