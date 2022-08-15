انت الان تتابع خبر شاهد .. صادم ومخجل للغايه.. فنان مصري شهير هتك عرض 7 فتيات بالا كراه .. وهكذا كان مصيرة اليوم .. من يكون ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على الفنان شادي خلف، بعد اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة، داخل ورشة تدريب تمثيل.

وكانت الفتيات قد نشرن على حساباتهن بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بتعرضهن للاعتداء من قبل الممثل الشاب شادي خلف، أثناء تلقيهن دورة وورشة عمل عن التمثيل التي نظمها إحدى الاستديوهات الشهيرة.