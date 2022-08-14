أخبار اليمن : أرقام هاتفية للإبلاغ بأضرار سيول الأمطار في صنعاء ( طوارئ ميدانية)

أرقام هاتفية للإبلاغ بأضرار سيول الأمطار في صنعاء ( طوارئ ميدانية)وضعت أمانة العاصمة خطة طوارئ ميدانية بمشاركة جميع الجهات المعنية لتنفيذ برنامج التدخلات الطارئة والاستجابة السريعة والعاجلة لمعالجة الأضرار الناجمة عن السيول والأمطار الغزيرة وعمليات الإنقاذ والإغاثة والإيواء للحالات المتضررة

واوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ في الأمانة عبدالوهاب شرف الدين، أن الخطة تضمّنت تقسيم أمانة العاصمة إلى ثلاثة قطاعات، ورفدها بالمعدات والطواقم الفنية اللازمة لتمكينها من تنفيذ التدخلات والاستجابة الطارئة والعاجلة لمواجهة أضرار الأمطار والسيول، وتكون في أهبّة الاستعداد والجاهزية، وتدار حركة تسييرها من قِبل أمين العاصمة، وغرفة عمليات الطوارئ، والغرف واللجان الفرعية التابعة لها بالمديريات.

وأشار إلى أن معدات الإنقاذ - حسب الخطة - توزّعت على "القطاع الجنوبي مقرة حديقة السبعين، يشمل مديريات السبعين والوحدة والصافية وصنعاء القديمة وآزال، والقطاع الأوسط - مقره جامعة صنعاء - لمديريات معين والثورة والتحرير، والقطاع الشمالي لمديريتي بني الحارث وشعوب" الأكثر تضرراً من الأمطار والسيول، ومقره مدرسة عمر بن عبد العزيز في دارس .

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت شرف الدين إلى مشاركة المكاتب التنفيذية إلى جانب المديريات بجميع معداتها، وجعلها في حالة جهوزية قصوى مع الكادر الميداني والفني والعاملين، وتكون حركة المعدات بحسب تقسيم القطاعات وإدارتها من العمليات المشتركة بغرفة عمليات الطوارئ، وتستمر المكاتب التنفيذية في أعمالها مع إعطاء الأولوية لتنفيذ خطة الطوارئ.

وبين أن الجهات المشاركة في خطة الطوارئ تشمل مكتب الأشغال بـ36 معدة والوحدة التنفيذية بـ18 معدة، فيما تتمثل مشاركة مشروع النظافة بـ 23 معدة، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في الأمانة بـ12 معدة ، وإدارة صيانة مجاري سيول الأمطار 9 معدات ، وإدارة الحدائق 16 معدة ، ومكتب الزراعة 15 معدة ، فيما يساهم فرع الدفاع المدني بمعدتين و10 سيارات اطفاء، ومعدتين من مكتبي الأوقاف والأراضي.

وأشار إلى أن بعض الجهات الحكومية تشارك بعدد من المعدات والطواقم الفنية والعمالية لمساندة جهود أمانة العاصمة في مواجهة، ومعالجة أضرار السيول والامطار، منها وزارة الاتصالات بـ33 معدة، ومؤسسة الطرق والجسور ب10 معدات، إضافة إلى 8 قلابات ووايتات مقدّمة من وزارة المياه وشيول وقلابين من دائرة الأشغال العسكرية، فيما يشارك الهلال الأحمر اليمني بأعمال الإغاثة والإنقاذ للمتضررين.

وذكر رئيس غرفة عمليات الطوارئ أنه تم توزيع فرق صيانة وطوارئ على 17 نفقاً في أمانة العاصمة، تم تقسيمها إلى أربعة مواقع الأول: "دار سلم، بيت بوس، جولة عمران، جولة تعز، الرئاسة، بيروت حدة"، فيما يشمل الموقع الثاني "الرئاسة ، عبدالقادر هلال، المصباحي، عصر، عمران"، والموقع الثالث "الجمنة، الشايف، الساعة، الجامعة العربية"، والموقع الرابع "جامع الشعب، جولة تعز، جولة ٤٥، الصداقة والبلقة، وتتولى الإدارة العامة لصيانة مجاري السيول بمشاركة الوحدة التنفيذية الأعمال التشغيلية وتنظيف الأنفاق".

وبيّن أن الخطة وزعت مهام واختصاصات المكاتب التنفيذية والجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ التدخلات الطارئة والقيام بالأعمال الموكلة إليها بالتنسيق مع غرفة عمليات الطوارئ في الأمانة .

حيث تشمل مكاتب الأشغال والوحدة التنفيذية، مشروع النظافة، المرور والنقل، المجلس الاعلى للشؤون الإنسانية والزكاة والأوقاف، الدفاع المدني، الصحة، الزراعة، مؤسسة المياه المحلية، الحدائق وصيانة مجاري السيول، الكهرباء، الشؤون الاجتماعية والأحياء، إدارة المبادرات المجتمعية، الإرشاد والإعلام، ومركز التوعية، السياحة، والمديريات.

وفي ذات السياق، أعلنت غرفة عمليات الطوارئ في أمانة العاصمة عن تخصيص أرقام هاتفية لاستقبال بلاغات المواطنين في حال تعرّضهم لأي طارئ في ظل استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول، وستستقبل غرف طوارئ فرعية في المديريات الاتصالات على الأرقام الآتية:

مديرية آزال: (01519328 - 775135135 ).

مديرية التحرير: (01292526 - 777905270)

مديرية الثورة: (01234520 - 774759991 ).

مديرية السبعين: (01619007 - 773583456 ).

مديرية الصافية: (01519088 - 772045416 ).

مديرية الوحدة: (01473327 - 770445889 - 770233349 ).

مديرية بني الحارث: (01343234 - 777039006 ).

مديرية شعوب: (01316627 - 778044335 ).

مديرية صنعاء القديمة: (01486616 - 773045488 ).

أرقام العمليات المشتركة:

- 01282444

- 01290222

- 01290333

- 01290111

- 01299852

- 01294453

- 775566617 واتس آب

