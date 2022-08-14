أخبار اليمن : بن حبتور يصدر توجيهات هامة لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية ( تفاصيل)

بن حبتور يصدر توجيهات هامة لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية ( تفاصيل)ناقش إجتماع عُقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور ، تقرير حول الأضرار الجانبية التي خلفتها سيول الأمطار الغزيرة في أمانة العاصمة و المحافظات .

و استعرض الاجتماع، الذي ضم نائبي رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان والرؤية الوطنية محمد الجنيد ، و وزير الاشغال العامة والطرق غالب مطلق ، التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات و التنمية الدكتور حسين مقبولي ، رئيس اللجنة العليا لحصر ومعالجة الأضرار الجانبية الناجمة عن الأمطار و السيول.

حيث تضمن التقرير عرضا شاملا لمختلف الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي من الله بها على شعبنا خلال هذه الفترة و السيول الجارفة المتدفقة على إثرها في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات .

و بين الاجراءات والمعالجات التي بادرت بها اللجنة العليا ممثلة بالجهات المعنية المركزية والمحلية للحد من الأضرار على المواطنين وممتلكاتهم، علاوة على القيام بحصر الأضرار التي طالت المنازل سيما في مدينة صنعاء القديمة و التخفيف من معاناة المتضررين .

ولفت إلى أهمية تنسيق الجهد بين كافة الجهات المعنية وذات العلاقة و حشد الطاقات والمعدات لدى مختلف الجهات من معدات وتجهيزات و تسخيرها لصالح الحد من الأضرار الجانبية للأمطار والسيول على مستوى الأحياء والمدن التي تشهد تدفقات جارفة للسيول في أمانة العاصمة و المحافظات المستهدفة .

و وجه رئيس الوزراء كافة الوزارات و الجهات الحكومية الأخرى المعنية بتسخير ما لديها من معدات لصالح مصلحة الدفاع المدني، في مثل هذه الظروف الطارئة ، ولما فيه تمكين المصلحة و فروعها من القيام بمهامها الانقاذية للأرواح والممتلكات العامة و الخاصة و الحد من الأضرار بصورة عامة .

وأشاد بالجهد المبذول من قبل اللجنة العليا ومختلف الوزارات و الجهات الأعضاء فيها خلال الايام الماضية وما اتخذته من إجراءات و معالجات للحد من الأضرار الجانبية للأمطار الغزيرة و السيول الجارفة المتدفقة على إثرها في أمانة العاصمة و المحافظات .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد وجه اللجنة برفع تقرير شامل إلى مجلس الوزراء عن مختلف الأضرار البشرية والمادية والاجراءات والمعالجات المقترحة لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

