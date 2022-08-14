انت الان تتابع خبر شاهد .. اتفرج أبنة -جورج قرداحي- الجميلة تسحر أنظار الخليجيين والعرب بجمالها الأنثوي الساحر والمثير والغير مُتصور في أول ظهور لها (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أنتشرت عبر مواقع التواصل الأجتماعي صورة لأبنة وزير الأعلام اللبناني جورج قرداحي.

وظهرت باتريسيا في الصورة بجمال ساحر وغير متصور لفت أنظار الخليجيين والعرب وهي برفقة والدها حيث كشف متابعون أن الصورة قديمة ولكن أُعيد أنتشارها بالتزامن مع الأزمة الحالية .بالرغم من الجدل الحاصل نتيجة تصريحات والدها، كشف الإعلامي السعودي بقناة "24 السعودية"، عبد الجليل السعيد، أن باتريسيا، ابنة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ما زالت تعمل في قناة MBC، ولم يتم طردها كما تداولت بعض الأخبار.

حيث كتب عبد الجليل السعيد عبر حسابه في تويتر: "ابنة جورج قرداحي باتريسيا تعمل في قناة "mbc" حتى الآن، ولها منصب رفيع في "mbc Academy".

وطالب الإعلامي بطرد ابنة جورج قرداحي من القناة العائدة للسعوديين، بسبب الضجة التي سببها والدها المسيئة للسعودية على خلفية تصريحاته حول حرب اليمن.كما ونفت باتريسيا قرداحي أخبار فصلها من إم بي سي أكاديمي، وأكدت انها تعمل في منصب رفيع، وما زالت على قيد عملها