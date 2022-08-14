انت الان تتابع خبر شاهد .. فنانة ونجمه مصرية شهيرة.. خدعها المخرج وغدر بها البطل والمصور يسجل لها مشهد ساخن دون علمها.. من تكون الفنانة التي فقدت عذريتها بالخديعة.. تفاصيل ساخنه؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كانت الفنانة ماجدة تعد هي المنافسة الحقيقية للفنانة فاتن حمامة وإذا وجد أي منهن في أي عمل فهذا عمل مضمون النجاح، نظرا للمنافسة الشديدة التي كانت بينهما. وفي عام 1958، كانت ماجدة تحتفظ بلقب عذراء الشاشة وتحافظ عليه بقوة، وترفض أي قبلات حتى لا تفقد لقبها في عين المشاهد.

كان بطله ضابط مخابرات مصري يحاول العثور على المقر السري لعصابة خطيرة من عصابات التهريب، حسبما ذكرت مجلة الشبكة في تقرير لها.

كان هناك مشهد في السيناريو يجمع العاشقين بقبلة. المشهد يدور حول ماجدة التي تكون وحيدة مستلقية على الرمال وتخفي وجهها بقبعة من القش تتقي بها حر الشمس.

لكن يصل عمر الشريف ويسير بخطوات حريصة حتى لا ينبه أخت صديقه الغائب، ويجلس بجانبها حتى تنتبه. ومن المفترض أن يدور بينهما حوار قصير ثم ينحني عمر فيقبلها في ذراعها.كان المفروض للقبلة أن تكون على الشفتين ولكنها عارضت الأمر بقوة فتم الاتفاق على أن يتغير موضع القبلة ، وكان عاطف سالم قد أعد العدة لخطة محكمة، وصاح: “بروفة”، ووضع أحمد خورشيد المصور عينه على الكاميرا.

وراح يحدد الكادر ويقول لها :” قربي شوية من عمر لأنك خرجت من الكادر”لكن صاح بعدها عاطف سالم: “سنعيد كمان مرة وبعدها تصوير”،

وبدأ عمر يلقي عبارات الديالوج بينه وبينها، ومدت يدها ترفع قبعتها عن وجهها. وفجأة أطبق بشفتيه على شفتيها، كانت الكاميرا دائرة وكان خورشيد يصور القبلة فعلا،

وتم كل شئ في ثوان وكأنها عملية نشل. ماذا فعلت ماجدة بعد قبلة عمر الشريف لها؟ وفجأة وقفت وراحت تجري على الشاطئ وتصيح بعصبية وكأنها أصيبت بنوبة جنون:“ياخبر اسود.. عمر باسني.. يا خبر اسود”. وعادت ماجدة للفندق وأغلقت باب حجرتها عليها، ورفضت يومها أن تكمل التصوير.

حتى وصل المنتج حلمي رفلة، وتمكن بدبلوماسيته أن ينهي الأزمة وعاتب عاطف سالم بشدة. وأكد لماجدة أنه سيحذف القبلة، وكان كل ما حدث تمثيلية متفق عليها بين حلمي وعاطف.

وعرض الفيلم كاملا ونجح نجاحا كبيرا بسبب القبلة المسروقة من شفتي عذراء السينما بواسطة زوج منافستها فاتن حمامة.

إنها الفنانة سميرة صدقي التي ولدت في 22 يونيو عام 1960، بمحافظة الاسكندرية، وتنتمي لأسرة فنية فوالدها هو الفنان عبد المقصود صدقي ووالدتها كانت ممثلة مسرحية. وتربت في عائلة فنية منذ طفولتها لذلك أحبت مجال التمثيل خاصة أن والدها كان يدير فرقة مسرحية في الاسكندرية وتربطه علاقة صداقة قوية مع عدد كبير من المخرجين والممثلين فعملت في فرقة والدها.تخرجت من كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وانضمت إلى فرقة "المدبوليزم" مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقدمت معه أولى تجاربها

التمثيلية من خلال مسرحية "راجل مفيش منه" ثم في مسرحية "يا مالك قلبي بالمعروف" و"بنات العجمي".

وحققت نجاحات كبيرة على المسرح ولفتت أنظار المنتجين لموهبتها الفنية، وقدمت أولى خطواتها السينمائية من خلال فيلم "الفقراء أولادي"

ثم توالت أعمالها الفنية لتخوض دور البطولة النسائية في العديد من الأفلام وأبرزها: مأساة الدكتور سلامة، سجن بلا قضبان، مسعود سعيد ليه، أسوار الدابغ،

نعيمة فاكهة محرمة، رجب الوحش، الطيب والشرس والوحش، حب فوق السحاب، الصعلوك والهوانم، عشرة على عشرة، القرداتي، دورية نص الليل، عروس البحر، بناتنا في الخارج.

كما قدمت عدد من المسرحيات ومنها، إيه اللي حصل في شهر العسل، الرجاء انقاذ عبد المتجلي، أولاد دراكولا، ومن مسلسلاتها مسلسل "نجم الموسم"اللقاء الثانى، اللص الظريف، أخت تريز، حاميها وحراميها، كما شاركت نجم الكوميديا سمير غانم من خلال فوازير "فطوطة".

وحصلت سميرة صدقي على لقب "بطلة أفلام المقاولات" منذ نهاية السبعينات حتى التسعينيات

لدرجة اتهمت بأنها ممثلة تقدم نوع من الفن الذي يفسد الذوق العام مما اضطرها للخروج عن صمتها لترد على تلك الاتهامات قائلة: "كلمة مقاولة

تطلق على شادر سمك أو على منتج تقاول مع مخرج على مجموعة أفلام لإخراجها مقابل مبلغ من المال، ولم أعلم سر هذا الهجوم عليا وكأن السينما المصرية فسدت على يدي وحدي

على الرغم من أن الجميع يعلم أن كبار النجوم شاركوا في بطولة تلك الأعمال منهم فريد شوقي ومحمود ياسين ومحمد صبحي".

وكشفت سميرة في احدى تصريحاتها الصحفية، موقفا بينها وبين الفنان محيي إسماعيل قائلة: "كنا بنصور مشهداً ساخنا على السرير، في فيلم العذراء والجدي،

وأثناء كواليس التصوير فوجئت بمحيي إسماعيل بيحضني بشدة فخوفت وصرخت قبل أن يتمكن من اغتصابي، وجريت من الاستوديو وقعدت أصوت". مضيفة: "قلت في إيه وسبت الاستوديو ورفضت التصوير وقلت إحنا بنمثل هو في كده".

وأثناء كواليس التصوير فوجئت بمحيي إسماعيل بيحضني بشدة فخوفت وصرخت قبل أن يتمكن من اغتصابي، وجريت من الاستوديو وقعدت أصوت". مضيفة: "قلت في إيه وسبت الاستوديو ورفضت التصوير وقلت إحنا بنمثل هو في كده".

ونفت "صدقي" شائعة زواجها السري من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، خلال إقامتها عروض مسرحية خاصة للزعيم الليبي مع الفرقة المسرحية الخاصة بها.