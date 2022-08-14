انت الان تتابع خبر شاهد .. للكبار فقط... بعدما خلعت لباسها الداخلي.. رهف القنون تصعق الجمهور بإطلالة اقل ما يقال عنها فاضحة .. بأحقر مشهد اغراء..؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة السوشيال ميديا السعودية ، ​رهف القنون،​ مقطع فيديو جريء للغاية، عبر خاصية الستوري في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

وعلق المتابعون حينها على الملابس الضيقة التي ترتديها هي وصديقاتها، وحذروها من أن تتمزق البدلة خلال تأديتها بعض الحركات.

وكانت قد أثارت رهف، الجدل مؤخرا بمقطع فيديو نشرته عبر خاصية الستوري على حسابها في موقع انستغرام.

وظهرت في المقطع وهي ترتدي كروب توب، وتكشف عن جميع الوشوم التي غطت جسمها بطريقة مبالغ فيها، ما عرضها للإنتقاد من قبل بعض المتابعين، بينما اشاد البعض الآخر بأنوثتها وإثارتها.