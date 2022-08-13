أخبار اليمن : الراعي يؤكد على ضرورة رفع الحظر عن المطارات اليمنية

الراعي يؤكد على ضرورة رفع الحظر عن المطارات اليمنيةالتقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، وزير النقل عبدالوهاب الدرة، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبد القادر.

تطرق اللقاء إلى جملة من المواضيع المتعلقة بأوضاع الأرصاد والطيران المدني، ومنها إنجاز مشروع قانون الأرصاد الجوية.

كما تطرق اللقاء إلى استمرار الخروقات التي يرتكبها تحالف العدوان وعدم التزامه بتنفيذ بنود الهدنة المعلنة برعاية الامم المتحدة.

وفي اللقاء أشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية دور الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في تنبيه المواطنين لتفادي الأضرار والخسائر الناتجة عن السيول والأمطار.

وحث وسائل الإعلام والناشطين بوسائل التواصل الاجتماعي على تحري الدقة في نقل الأخبار التي تتعلق بالأرصاد الجوية، وعدم المبالغة والتهويل وتخويف المواطنين، والحرص على نشر التوعية بأخذ الاحتياطات والابتعاد عن مجاري ومصبات السيول لتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار رئيس مجلس النواب الى ضرورة رفع الحظر الجوي عن المطارات اليمنية والسماح بتسيير رحلات إلى كافة الوجهات بمختلف بلدان العالم، وإنهاء كافة أشكال العدوان والحصار المفروض من قبل دول تحالف العدوان على اليمن.

بدوره تطرق وزير النقل إلى أهمية مشروع قانون الأرصاد الجوية من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية وخدمة التنمية المستدامة، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في فتح الموانئ اليمنية أمام سفن الوقود والغذاء والدواء، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات بشكل كامل، وتوسيع وجهات الرحلات اليمنية إلى مختلف دول العالم التي يرغب المرضى والطلاب والمغتربون بالتوجه إليها.

وتطرق إلى موضوع الخزان العائم صافر وتباطؤ المانحين والأمم المتحدة في البدء بتنفيذ خطة استبدال الخزان العائم، لتفادي المخاطر المترتبة على حدوث أي تسرب نفطي.

فيما أشار رئيس هيئة الطيران المدني إلى أن قانون الأرصاد الجوية يهدف إلى توحيد آلية وطرق الرصد الجوي لضمان تحقيق نتائج علمية حقيقية لأي دراسات وبحوث في المجالات المتعلقة بالتغيرات المناخية.. معتبرا اليمن من الدول القليلة التي تبنت إصدار هذا القانون الذي حظي باهتمام الحكومة وتم إحالته إلى مجلس النواب للبت فيه وإقراره.

