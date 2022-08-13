أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة الشيخ أحمد العساج

الشريف يعزي بوفاة الشيخ أحمد العساج
بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ /احمد قايد العساج، مستشار محافظة حجة، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ /محمد احمد قايد العساج، واخوانه وكافة ال العساج بمديرية كحلان الشرف محافظة حجة ، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..
مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.
"انا لله وانا اليه راجعون".
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