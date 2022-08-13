أخبار اليمن : إقرار شعار الذكرى الـ(40) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام

إقرار شعار الذكرى الـ(40) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام

أقرت القيادة العليا للمؤتمر الشعبي العام، الشعار الخاص بالذكرى الـ40لتأسيس المؤتمر الشعبي العام التي تصادف الـ(24) من اغسطس/آب 2022م.

وشددت قيادة المؤتمر على أهمية مضامين وعناصر شعار الذكرى الـ40 لتأسيس المؤتمر، لما لها من دلالات ومعانٍ تعكس قيم وثوابت ومبادئ المؤتمر الوطنية، وتمسكه بها ودفاعه عنها وفي مقدمتها الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية،

مشيرة إلى أهمية تجسيد الشعار لرسالة المؤتمر وبرامجه واهدافه، والتعبير عن الناس، وتجسيد مواقف المؤتمر الوطنية في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم، والحرص على وحدة الجبهة الداخلية ومواجهة كل المخططات الرامية لتمزيق اليمن وتجزئته.

وتأسس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس عام 1982م كأول تنظيم سياسي يمني المنشأ والمولد، حيث ولد من رحم الحوار الوطني بمشاركة كافة القوى السياسية التي كانت تعمل آنذاك في إطار السرية.

ويعد المؤتمر الشعبي العام هو التنظيم السياسي الوحيد الذي نشأ وتأسس بفكر يمني خالص بعيد عن الارتباط بالأيدلوجيات التي قامت على أساسها الأحزاب السياسية الأخرى في اليمن والمنطقة العربية .

وعبر مسيرته التاريخية كان المؤتمر الشعبي العام ولا يزال يقف دائماً إلى جانب المواطنين وقضايا الوطن الإستراتيجية كأيمانه المطلق بالنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية كوسيلة للتداول السلمي للسلطة.

