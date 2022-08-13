انت الان تتابع خبر شاهد .. اثاره طاغيه وإغراء غير متناهي . اتفرج أجمل إمرأة في العالم تستعرض تفاصيل صدرها المنتفخ ومفاتنها المثيرة بطريقة خادشه والجمهور يطالب بالمزيد (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عارضة الازياء العالمية الفاتنة والجميلة ديمي روز صورا جديدة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام، استعرضت من خلالها جمالها وانوثتها الطاغية التي دوما ما تثير الرأي العام بجمالها

.وظهرت ديمي روز في صورها الأخيرة بملابس سوداء شفافة في المنطقة العلوية، كاشفة صدرها الكبير امام العدسات وهو ما أظهر مفاتنها وجمال صدرها بشكل مبهر، فيما ارتدت بنطلون جلدي اسود ضيق اضفى جمالا الى جمالها.جمهورها ابدى اعجابه بالصور، مشيرا الى ان الانوثة الطاغية التي تتمتع بها ديمي روز، لا ينبغي ان تبقى طي الكتمان ويجب اظهارها للعلن، وهو نا تحرص الجميلة العالمية ديمي روز على فعله منذ ظهورها الأول على مواقع التواصل الإجتماعي.

وإستعرضت قبل ذلك تفاصيل جسمها بالمايوه المثير أمام المتابعين، ونشرت ديمي روز صورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهي ترتدي مايوه بعدة ألوان، أبرز تفاصيل جسمها، وكشف عن صدرها الكبير.

وكانت قد نشرت ديمي روز، مجموعة صور عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها عارية تماما، مكتفية بارتداء فستان شفاف، بدون أي قطعة ملابس أخرى.

وتفاعل المتابعون مع الصور، معبرين عن إعجابهم بإطلالة روز، والبعض الآخر اكتفى بتوجيه الإنتقادات لها، معتبرين أنها تخطت الخطوط الحمر بهذه الصور.