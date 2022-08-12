انت الان تتابع خبر شاهد .. بدر خلف يفقد عقله ويستلقي على السرير بشكل خادش ويظهر مفاتن جسدة بلانجري ناري وينتظر حبيبه لممارسة الحميمة- بالصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار المدوّن الإماراتي وخبير التجميل ​بدر خلف​ الجدل، وذلك بعد إعلانه أنه تزوج من رجل، إذ نشر صورة ليده وهو يرتدي عباءة،ويمسك بيد رجل أخفى وجهه مرتدياً الدشداشة البيضاء، وعلق على الصورة :"الله يخليك لي عمر حبيبي أبو عيالي".لكن خلف صدم المتابعين أكثر، حين نشر منذ قليل صورة له وقد ارتدى لانجري باللون الأحمر، وفي يديه الاثنتين بدت أساور من ذهب، وهو مستلقٍ على السرير، وعلق :"قاعده انتظر زوجي

يرجع من الدوام عشان يبدا الفلنتاين عندي".

وقد عمت موجة غضب المعلقين، الذين استنكر البعض منهم ما يفعله من تشبهه بالنساء، وتلقى تعليقاً

من شخص أعرب عن رغبته في الارتباط به، إذ وجه رسالة له بصيغة المؤنث قائلاً :"احس انك حزينه من عيونك واضح تحتاجين سند بحياتك وانا السند

ذا تكفييين لا تتخطيني صدقيني اصير سندك وعضلاتك كلها احس ريحتك عنبر يعني مدري ليش قلت عنبر بس ذي الريحه اللي نعرف بس م قد شميتها بحياتي احسك شيء م قد انخلق ولا احد شمه ياليت ترسلين لي صورتج بليز جيتك باحترام لا ترديني".