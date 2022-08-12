انت الان تتابع خبر شاهد .. بأقوى وصلة رقص فاضحة تفجر انوثتها لـ غادة عبد الرازق بملابس شفافة مثيره في الرياض .اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة غادة عبد الرازق وهي ترقص في حفل “ليلة تريو الرياض”.

يذكر أن غادة عبد الرازق شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “لحم غزال”، المسلسل من بطولة وفاء عامر، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، أحمد خليل ومي سليم وغيرهم نخبة من النجوم. “لحم غزال” من تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد أسامة.