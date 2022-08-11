أخبار اليمن : صد هجوم للمرتزقة في حيس ومصرع العشرات

صد هجوم للمرتزقة في حيس ومصرع العشراتصدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجوماً لمرتزقة العدو السعودي في مديرية حيس، ضمن خروقاتهم المستمرة لوقف إطلاق النار بمدينة الحديدة وريفها.

وأكد مصدر عسكري أن قوى العدوان شنت هجوماً على مواقع عسكرية شمال غرب حيس، مسنوداً بقصف مدفعي. لكن سرعان ما تعاملت معه قوات الجيش واللجان الشعبية وأحبطت الهجوم على الفور، وكبدت المهاجمين خسائر فادحة على المستويين البشري والمادي.

إلى ذلك، أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق، أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 86 خرقاً في مدينة الحديدة وريفها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس والجبلية، وغارة لطيران تجسسي على حيس، و3 خروقات بقصف مدفعي، و74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.