أخبار اليمن : ذمار.. توزيع مساعدات ومواد إيوائية للنازحين

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ذمار.. توزيع مساعدات ومواد إيوائية للنازحين

دشن فرع مؤسسة التنمية المستدامة بمحافظة ذمار اليوم توزيع مساعدات ومواد إيوائية لمخيمات النازحين، بالتنسيق مع فرع المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية ولجنة الطوارئ بالمحافظة بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ذمار.. توزيع مساعدات ومواد إيوائية للنازحيندشن فرع مؤسسة التنمية المستدامة بمحافظة ذمار اليوم توزيع مساعدات ومواد إيوائية لمخيمات النازحين، بالتنسيق مع فرع المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية ولجنة الطوارئ بالمحافظة بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وخلال التدشين في مخيم التربية بمدينة ذمار، أشاد رئيس عمليات لجنة حصر ومعالجة أضرار السيول، بالمحافظة نشوان السماوي بدور المؤسسة في توزيع المساعدات الطارئة للنازحين في المخيمات. ولفت إلى أهمية تضافر الجهود في توفير احتياج الأسر المتضررة من سيول الأمطار وبما يسهم في التخفيف من معاناتهم. من جانبه أوضح، مدير فرع المؤسسة محمد المنقذي، أنه تم توزيع 34 خيمة مع فرش وبطانيات للنازحين بمخيم التربية.

وبين أن عملية التوزيع تستهدف أيضا مخيمات النازحين في مدينة معبر بمديرية جهران ومديرية وصاب السافل بـ 750 خيمة مأوى و450 مواد إيوائية. وأشاد بتعاون المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية ولجنة الطوارئ في إنجاح إيصال المساعدات للنازحين.

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